Психолог дала советы по борьбе с глубокой депрессией

Для того чтобы побороть депрессию, человеку стоит в первую очередь задаться вопросом, что ему действительно хотелось бы делать, если бы он себе это разрешил, рассказала «ФедералПресс» психолог Марина Гладышева. Она подчеркнула, что это заболевание не пройдёт само по себе, если базовые потребности человека нарушены.

Для того чтобы избежать депрессии или выбраться из неё, в первую очередь надо понять, что тебе на самом деле хотелось бы делать, если бы ты себе это разрешил. Хочешь ли ты ходить на свою работу, устраивает ли тебя качество отношений с людьми, которые рядом с тобой, есть ли в твоей жизни вообще то, что тебе хочется, а не то, что ты должен делать, по твоему мнению? Депрессия не уходит, если базовые потребности человека систематически оказываются нарушены, — рассказала Гладышева.

Чтобы выявить у себя это заболевание без помощи докторов, психолог посоветовала пройти Шкалу депрессии Бека, Шкалу депрессии Цунга и Большой опросник депрессии ВОЗ. В случае если показатели будут высокими, Гладышева порекомендовала обратиться к врачу за лекарственной терапией, а после этого — сходить к психологу и психотерапевту.

Ранее психотерапевт Виктор Нурдаев объяснил тревогу от непрочитанных сообщений в мессенджерах и социальных сетях. По его мнению, такие реакции возникают из-за надуманных страхов и чрезмерной сосредоточенности на плохих прогнозах.