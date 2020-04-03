Психолог дала советы, как победить панику и беспокойство из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d8b976c0-75ac-11ea-b8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Психолог Елена Новосёлова посоветовала принять ситуацию с коронавирусом такой, какая она есть и понять, что для большинства россиян она закончится хорошо.

Специалист считает, что тревога является нормальным состоянием человека, защитной реакцией организма и её не надо бояться. Лучше не использовать успокоительные таблетки, а пить травяные чаи, которые продаются в любой аптеке.

Новосёлова подчеркнула, что важными являются ежедневные ритуалы, которые человек привык выполнять изо дня в день.

Продолжать те привычки, которые были у вас до изоляции. Вы привыкли каждый день утром принимать душ и собираться на работу, женщины делали макияж или прическу, мужчины приводили себя в порядок. Вот всё это отменять нельзя, — заявила Новосёлова в беседе с «Москвой 24».

По её словам, эти простые действия держат людей на плаву. Она подчеркнула, что важно не запускать себя и стараться выглядеть хорошо.

Психолог считает, что справиться с состоянием хаоса, когда нет стабильности и человек не знает, что будет дальше, поможет порядок. Она советует записывать на бумаге все необходимые дела на несколько дней вперёд и придерживаться этого плана.

Если у вас в два часа дня намечена влажная уборка, то вы вне зависимости от обстоятельств в два часа дня встаете и делаете влажную уборку, — заявила психолог.

Она подчеркнула, что планирование противостоит хаотичности.

По мнению специалиста, важно правильно распределить общение в семье. У членов должно быть личное пространство и личное время. Например, по два часа в день.

NEWS.ru писал, что глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России идёт по благоприятному сценарию. Он подчеркнул, что принятые меры в стране положительно повлияли на поступление больных и тяжесть их состояния.

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что нельзя исключать, что события в стране будут развиваться по самому сложному сценарию. Он подчеркнул, что Россия ещё не дошла до пика заболеваемости.

Всего в России коронавирусом заболели 4 149 человек, зафиксировано 34 летальных случая, поправился 281 человек.