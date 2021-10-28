Психолог дал россиянам советы, как не сойти с ума на время самоизоляции

Одиноким людям на время самоизоляции следует больше общаться с друзьями, семьям — проводить время вместе, а парам — не изолироваться от своего окружения. Такие советы в эфире «Радио 1» дал психолог Юрий Ефимов.

По его мнению, человек тянется к социуму, а локдаун отнимает у него это право. В таких ситуациях психика может серьёзно пострадать. Дать советы для всех сразу невозможно, потому что каждая ситуация индивидуальна, но семьям стоит хотя бы 2-4 часа проводить за совместными занятиями. Влюбленным парам психолог посоветовал не изолироваться от своего окружения.

Если это жители однокомнатных квартир и они очень много времени проводили вместе — у них нет детей, они пара, то совет немного другой: на самоизоляции учиться не изолироваться от своего окружения. Очень часто те проблемы, которые были в отношениях или в окружении, они могут просто усилиться, — аргументировал Ефимов.

Одиноким людям стоит задаться вопросом, почему они решили дистанцироваться от общества, и попробовать пообщаться со своими друзьями.

Ранее научный сотрудник отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Ольга Бойко рассказала, как не уйти в запой на время локдауна. Она отметила важность поиска не оскорбительных объяснений поведения других людей.