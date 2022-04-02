Психоаналитик рассказала, как справиться со стрессом

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук заявила, что взаимодействие с животными, прежде всего с собакой, помогает во время стрессовых ситуаций. По её словам, животных считают первыми настоящими терапевтами в тяжёлых жизненных ситуациях. Эксперт уточнила, что аргументом в пользу этого служат исследования в области канистерапии, сообщает «Москва 24».

Собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Собака нас внимательно слушает и даёт эффект присутствия, но не даёт комментариев, — рассказала Смолярчук.

Специалист добавила, что общение с животными влияет на выработку гормонов счастья — серотонина и дофамина. По её мнению, для снятия стресса подойдёт не только собака, но и любое другое животное, вызывающее умиление.

Психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских ранее заявила, что чем дольше человек находится в стрессовом состоянии, тем разрушительней это воздействие на самого человека и его организм. По словам эксперта, сильный и длительный стресс вызывает истощение всех сил организма, преждевременное старение клеток и органов. Она отметила, что затяжной стресс буквально накапливается в виде «химических рубцов» на теле человека.