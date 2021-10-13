Психиатр рассказала о заболеваниях, которые могут развиться из-за стресса

Психосоматические заболевания выражаются в проявлении конкретных симптомов, однако возникают из-за стресса и эмоциональных расстройств. Психиатр Юлия Лившиц в комментарии для «Слово и Дело» выделила чикагскую семёрку психосоматических заболеваний.

Все наши болезни, кроме инфекционных, идут изнутри. Но инфекция поражает человека, у которого поврежден иммунитет. Дело не в наружном агенте, а в иммунитете, который может быть подорван психическими расстройствами. Все равно все крутится вокруг единства взглядов. Причем с позитивом психосоматика вообще никак не связана. Главное — это внутренняя целостность, — заявила Лившиц.

Она добавила, что «психосоматика появляется из-за неразрешённых внутренних противоречий — двойственного отношения к одному явлению». Лившиц напомнила, что в прошлом веке учёные выделили чикагскую семёрку заболеваний, относящихся к психосоматическим расстройствам: язва двенадцатиперстной кишки или желудка, гипертония, язвенный колит, бронхиальная астма, нейродермит или псориаз, ревматоидный артрит и гиперфункция щитовидной железы. Симптомы этих недугов могут быть вызваны стрессом или же развиться естественным образом, пояснила Лившиц.

Допустим, у вас ни с того, ни с сего появилась перхоть и стали сыпаться волосы. Это первый психосоматический признак. Лучше всего пройти лечение как у трихолога, так и у психиатра. Трихологи занимаются следствием, а причина может крыться внутри человека. Здоровье волос зависит от стресса. Ведь что такое стресс? Это разница между тем, чего он ждёт и что случается. Вот тут нужно и копнуть. С этим приходит ещё и принятие реальности, когда человек понял, что он может изменить, а чего не может, — резюмировала психиатр.

Ранее диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru рассказала, как распознать и вылечить расстройство пищевого поведения. По её словам, если заболевание проявляется в виде нервной анорексии или булимии, то за лечением следует обратиться к психиатру.