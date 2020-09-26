Психиатр рассказала о признаках игровой зависимости

https://static.news.ru/photo/ffaa3d30-0154-11eb-9641-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Простые игры на смартфоне могут быть обычным способом «убить время» и расслабиться. Однако этот вид досуга может также «подчинить» себе игрока. Об этом в разговоре с журналистами рассказала психиатр, кандидат медицинских наук и специалист в области игровых зависимостей Наталья Шемчук.

По словам эксперта, в играх на смартфоне, к примеру, в выстраивании шариков по три в ряд, может быть определённая польза. Такой досуг позволяет расслабить все отделы мозга. Шемчук подчеркнула, что мозг каждого человека сам выбирает способы расслабления. Некоторые люди с этой целью могут слушать классическую музыку. Другие же, в свою очередь, вообще не поймут, как при помощи таких композиций можно расслабиться.

Однако не стоит путать отдых за игрой и зависимость от неё. Как заметила Шемчук, если человек играл в метро, играл на выходе из общественного транспорта и делал то же самое дома — он зависим.

А когда человек чем-то занят в свободное время 2-3 часа, то в этом нет никакой зависимости. В увлечении подобными играми нет ничего страшного, если с их помощью снимается физическое, эмоциональное и умственное напряжение. Главное, чтобы это хобби не мешало выполнению социальных и рабочих обязанностей, — цитирует психиатра радио Sputnik.

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