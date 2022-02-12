Психиатр рассказала, чего нельзя делать при снижении полового влечения

Депрессивное расстройство, тревожность или посттравматическое стрессовое расстройство могут подавить половое влечение, рассказала РИАМО врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова. Пытаться восстановить его алкоголем, психоактивными веществами, БАДами и самолечением не стоит, предупредила она. Лучше всего обратиться к специалисту.

В этот момент очень важно не впадать в крайности. Не надо тут же ставить на себе крест или, наоборот, начать доказывать всем, особенно противоположному полу, что вы половой гигант. Также не стоит начинать заниматься самолечением, скупать всевозможные БАДы и сомнительные средства народной медицины. <...> Консультация с врачом поможет точно выявить причину проблемы, понять, что именно приводит к неудачам в интимной жизни. При необходимости врач назначит лекарства или отправит на психотерапию, подготовит вас к разговору с партнёром, — объяснила Панова.

Она добавила, что хороший специалист может направить пациента к гинекологу или андрологу, чтобы исключить болезни половых органов. Также бывает полезным осмотр у эндокринолога и других врачей, считает Панова.

Ранее учёные из Германии и США в ходе исследования популяции нейронов в гипоталамусе выяснили, что некоторые антидепрессанты снижают либидо. Например, лекарства, повышающие уровень серотонина, препятствуют выработке допамина, тем самым снижая половое влечение.