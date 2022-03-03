Психиатр рассказал, стоит ли сейчас закупаться антидепрессантами впрок

Врач-психиатр высшей категории Владимир Каторгин в разговоре с NEWS.ru объяснил, стоит ли сейчас россиянам, которые лечатся от панических атак и тревожных состояний, закупать антидепрессанты впрок. Эксперт напомнил, что у всех лекарств есть срок годности, поэтому не стоит ничего покупать на несколько лет вперёд, так как всё равно пропадёт.

Закупаться впрок любыми продуктами не очень хорошо, а что касается лекарств, это совершенно неправильно, поскольку они имеют срок годности и назначения от врача. Лечение также всегда может меняться и корректироваться, и если вы накупите себе большое количество препаратов, вернуть вы их не сможете. То есть можно просто потратить деньги на дорогостоящие препараты. Тем более что препараты не исчезнут, и есть их аналоги, которые по идее не взлетят в цене. Тем более что лекарства — скоропортящийся продукт, и это совершенно не актуально никак ни для каких лекарств, — сообщил Каторгин.

В России заметно повысился спрос на лекарства для лечения расстройств психики. За последний месяц на 43% выросли продажи антидепрессантов и на 35% — нейролептиков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее учёные из Германии и США в ходе исследования популяции нейронов в гипоталамусе выяснили, что некоторые антидепрессанты снижают либидо. Например, лекарства, повышающие уровень серотонина, препятствуют выработке допамина, тем самым снижая половое влечение.