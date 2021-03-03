Психиатр рассказал о влиянии изменения климата на «весеннее обострение»

https://static.news.ru/photo/5ac5787e-7c16-11eb-a5a5-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Изменения климата никак не сказывается на динамике сезонных заболеваний, в том числе пресловутого «весеннего обострения». Об этом журналистам рассказал заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Шмилович.

С моей точки зрения, это никак не отражается на динамике заболеваний. Они возникают и разрастаются примерно в тех же ритмах, что и раньше, — рассказал «Ридусу» Шмилович.

Он отметил, что некоторые психические заболевания действительно получают распространение именно в определённые сезоны. «Весеннее обострение» чаще всего встречается у пациентов с эндогенными психическими заболеваниями, такими как биполярные расстройства, рекуррентные депрессии, психозы шизофренического спектра.

Ранее Шмилович рассказал, какие типы личности хуже других переносят режим самоизоляции. По его словам, особенно нелегко такой режим переживают те, кто болезненно переносит отсутствие социальных контактов. А вот людям, живущим в психозе, будет гораздо проще. Дело в том, что всё происходящее для них — абсолютно нормальная ситуация.

Как писал NEWS.ru, в этом году помимо стандартного весеннего обострения после зимы россиян с тонкой душевной организацией ждёт постковидный синдром. Кроме того, психиатры готовятся ко второй волне массовой алкоголизации населения. Период пробуждения природы опасен и тем, что в это время традиционно растёт число самоубийств.