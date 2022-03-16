Психиатр рассказал, как справиться с дефицитом антидепрессантов

Перейти на другие антидепрессанты, если назначенные в аптеке закончились, помогает врач, предупредил психиатр доктор медицинских наук Юрий Сиволап в разговоре с KP.RU. Обычно переход делается постепенно — со снижением дозировки и паузой между приёмом двух разных препаратов.

Подобрать наиболее подходящий препарат для замены должен врач. Он же подскажет схему перехода на новое лекарство. Чаще всего рекомендуется постепенно уменьшить дозировку прежнего препарата, потом сделать перерыв: в зависимости от лекарства он может составлять от двух-трёх дней до недели. Затем начать приём нового препарата, наращивая его дозировку, — сказал Сиволап.

Иногда, если пациент лечился от тревожности, он может перейти на другой класс препаратов. Ещё есть дженерики — более дешёвые лекарства с тем же действующим веществом, отметил Сиволап. Слабые успокоительные средства без рецепта не помогут тем, кому нужны именно антидепрессанты, добавил он.

Психиатр также предупредил, что прекращать приём резко нельзя, это может ухудшить состояние.

Ранее стало известно, что объём продаж антидепрессантов в российских аптеках c 21 по 27 февраля вырос по сравнению с предыдущей неделей на 19% и достиг 210 млн рублей. Снотворные и седативные препараты покупали чаще на 3% (331,5 млн рублей).