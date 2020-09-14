Психиатр рассказал алгоритм выхода из стресса

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Жизнь в условиях самоизоляции и дистанционного обучения негативно отразилась на психическом состоянии большинства российских школьников. Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович считает, что в данной ситуации речь идёт не о депрессии, а о стрессе. По его словам, борьба за выход из этого состояния у детей и взрослых может занять от недели до месяца.

Это действительно серьёзный стресс, который нам всем пришлось пережить. И последствия этого стресса, которые мы сейчас имеем, — это последствия, которые все специалисты, и я в том числе, предрекали, — заявил в эфире «Радио 1» Федорович.

Он пояснил, что стресс включает в себя депрессивные, невротические, астенические переживания, гнев и раздражительность. Для него характерны состояние усталости, снижение аппетита, нарушение сна, головная боль, быстрая утомляемость, затруднение с концентрацией внимания и свободным ведением диалога.

По словам врача, бороться со стрессом нужно «за себя, а не с собой». В первую очередь нужно сбалансировать питание, наладить режим дня, чередование режимов сна и бодрствования, а также поддерживать социальные контакты, взаимодействовать с друзьями и родственниками. В обязательном порядке нужно найти какие-то увлечения, желательно ресурсные, а также уделять больше внимания физическим упражнениям.

Человеком овладевает лень, он привыкает к гиподинамии, которая его постепенно разрушает. Но если он принимает решение не дать себе разрушиться, жить долго и с удовольствием, нужно найти в себе силы, когда их нет, как бы парадоксально это ни звучало, — добавил психиатр.

Он посоветовал дать самому себе «толчок в спину». По его наблюдениям, для того, чтобы организовать самому себе все эти режимные мероприятия, понадобится от недели до месяца.

Как писал NEWS.ru, дистанционное обучение в период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса негативно отразилось на психологическом состоянии подавляющего большинства российских школьников. Об этом говорят результаты исследования, проведённого специалистами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава. Согласно им, у 83,8% учащихся эксперты выявили неблагополучные психические реакции пограничного уровня. У 42,2% участников исследования специалисты отметили депрессивные состояния, ещё у 41,6% — астенические состояния. Опрос проводился среди 30 тыс. учащихся 5–11-х классов из 79 регионов РФ. 69,2% школьников сообщили, что в пандемию COVID-19 постоянно находились дома. Только 13,4% благоприятно адаптировались к дистанционному обучению.