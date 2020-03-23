https://static.news.ru/photo/1cbc70fc-6d1a-11ea-84f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе считает, что уехать на дачу во время распространения коронавируса — мудрая идея. По его словам, в настоящий момент лучше сократить контакты людей и выполнять рекомендации руководства.

Если все граждане заболеют одновременно, система здравоохранения ни одной страны не сможет справиться с ситуацией, уверен он. При поэтапном заражении проблема не станет такой серьёзной, передаёт РИА Новости.

Я специально вечером ездил по Москве... Во многих жилых домах в окнах свет не горел. И я это сопоставил с тем, что в Подмосковье у нас миллион 200 тысяч дачных участков, и многие, насколько я знаю, рассредоточились туда. Это очень мудрое решение, — сказал Кекелидзе.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.