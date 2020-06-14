Психиатр оценил влияние самоизоляции на статистику самоубийств в России

https://static.news.ru/photo/68d33278-ae83-11ea-939d-fa163e074e61_660.jpg Зураб Кекелидзе Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GlobalLookPress

Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе проанализировал, как повлияла самоизоляция на статистику самоубийств в России.

Он считает, что за время режима самоизоляции не стало больше самоубийств среди россиян, однако отметил, что точные данные пока недоступны, сообщает Lenta.ru со ссылкой на эфир радио «Комсомольская правда».

Врач также сообщил, что, несмотря на санитарные ограничения и режим самоизоляции, люди стали относиться друг к другу внимательнее, стараются по возможности видеться и оказывать взаимоподдержку.

Психиатр отметил, что стало больше случаев домашнего насилия. Зураб Кекелидзе связал это не с агрессией, а с увеличением напряжения.

Наше общество не антагонистично. Когда мы живём обычной жизнью, мы видимся не так часто со своими близкими, — отметил врач.

Психиатр посоветовал создать распорядок дня для каждого члена семьи, даже для детей. Он также порекомендовал быть внимательнее к интересам других людей и идти на компромисс.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Канады предсказали волну суицидов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Исследователи отметили, что пандемия вызывает большой стресс у людей, из-за чего в ближайшее время повсеместно увеличится количество самоубийств. Учёные советуют облегчать доступ граждан к психотерапии в качестве профилактики суицидов.