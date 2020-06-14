Психиатр оценил влияние самоизоляции на статистику самоубийств в России

Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе проанализировал, как повлияла самоизоляция на статистику самоубийств в России.
Он считает, что за время режима самоизоляции не стало больше самоубийств среди россиян, однако отметил, что точные данные пока недоступны,
Врач также сообщил, что, несмотря на санитарные ограничения и режим самоизоляции, люди стали относиться друг к другу внимательнее, стараются по возможности видеться и оказывать взаимоподдержку.
Психиатр отметил, что стало больше случаев домашнего насилия. Зураб Кекелидзе связал это не с агрессией, а с увеличением напряжения.
Наше общество не антагонистично. Когда мы живём обычной жизнью, мы видимся не так часто со своими близкими, — отметил врач.
Психиатр посоветовал создать распорядок дня для каждого члена семьи, даже для детей. Он также порекомендовал быть внимательнее к интересам других людей и идти на компромисс.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Канады предсказали волну суицидов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Исследователи отметили, что пандемия вызывает большой стресс у людей, из-за чего в ближайшее время повсеместно увеличится количество самоубийств. Учёные советуют облегчать доступ граждан к психотерапии в качестве профилактики суицидов.
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