Психиатр объяснил особую опасность COVID-19 для больных шизофренией

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Американские учёные пришли к выводу, что больные шизофренией умирают от коронавирусной инфекции в 2,7 раза чаще людей, не страдающих этой патологией. Авторы исследования считают, что шизофрения стоит на втором месте по опасности после пожилого возраста в списке факторов риска летального исхода.

Врач-психиатр Александр Федорович рассказал, что шизофрения связана с некими химическими процессами в клетках, которые пока недостаточно изучены. Коронавирус при этом в первую очередь поражает клетки центральной и периферических нервных систем, отметил медик.

Вирус накладывается на сложно устроенный и патологически неправильный химический процесс у людей, страдающих шизофреническим расстройством. У таких людей велика вероятность, что нервная система слаба и будет хуже переносить вирусную атаку, — указал Федорович в интервью радио Sputnik.

Психиатр добавил, что пациенты с психическими расстройствами, нарушением обмена веществ и пожилые люди уязвимы для любых вирусных инфекций. Пандемия заставила учёных изучать факторы риска для коронавирусной инфекции, однако «никто не смотрел, например, как эти люди переносят грипп, парагрипп, аденовирусы, ротовирусы, те же гепатиты», заметил Федорович.

Говорить о вероятности того, что им будет хуже, что они перенесут заболевание тяжелее — да, она существует. Но насколько этот момент доказан сейчас — это вопрос к науке, — заключил психиатр.

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