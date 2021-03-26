Психиатр назвал причины развития «весенних обострений»

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Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович рассказал, как начинаются «весенние обострения».

По его словам, на самом деле они развиваются в зимний период, так как весной, наоборот, удлиняется световой день, погода становится комфортнее, всё зацветает.

Что касается «весенних обострений», я в них не верю именно как специалист, потому что обострения начинаются зимой, а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы. Единственное, надо отметить, что по весне меняется гормональный фон, который, возможно, влияя на людей, обеспечивает определённый подъём, — отметил специалист.

Он добавил, что предпочитает относиться сдержанно ко мнению, что это становится массовым явлением «с позиции восприятия какого-то сумасшествия», передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-психиатр Александр Мещеряков назвал способы предотвращения появления навязчивых страхов и фобий. По его словам, профилактика подразумевает снижение общего уровня тревожности, включая физическую активность, гигиену сна, отказ от психоактивных веществ, проведение расслабляющих практик и миорелаксации по Джекобсону.