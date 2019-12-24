https://static.news.ru/photo/1d13ffb4-26bd-11ea-826e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio_Scott /pixabay.com

Психиатр-нарколог, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич рассказал, что так как декабрь — один из самых тяжёлых по нагрузке месяцев, важно соблюдать режим отдыха перед праздниками. Об этом сообщили РИА Новости.

В этот момент важно, чтобы физиологически и психически организм был готов к такой нагрузке. ...Одним из обязательных условий является время на отдых и сон, — привели слова врача РИА Новости.

В последнем месяце года происходит подведение итогов, отчётов, закрываются рабочие вопросы и сделки, договоры. Человек тратит много энергии не только на рабочие вопросы, но и на подготовку к праздникам, анализ годовых достижений и прочие личные дела.

Врач рекомендует жёстко разделять личные и рабочие сферы, отдыхать и соблюдать режим дня. Это поможет пережить нагрузки и не заболеть перед праздниками.

Как писал NEWS.ru ранее, психиатр-нарколог Евгений Брюн рассказал, что наиболее безопасный алкогольный напиток — это белое сухое вино. Пару бокалов можно спокойно выпить перед сном, при условии физической нагрузки в течение дня.