Психиатр дал совет россиянам, как не уйти в запой 23 Февраля

Алкозависимым россиянам, кто может «уйти в запой», лучше отказаться от спиртного в День защитника Отечества, рассказал NEWS.ru врач — психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Медик подчеркнул, что граждане из группы риска могут «сорваться и закончить после 8 Марта».

Спикер добавил, что употребление горячительных напитков стоит ограничить людям с заболеваниями ЖКТ и травмами головы — «соблюдать меру». Эксперт также посоветовал провести 23 февраля «на природе, больше двигаться и активно проводить время».

Тем, кто уходит в запой, лучше вообще не пить изначально. Потому что, если есть зависимость, то можно уйти в срыв и закончить после 8 Марта, а потом объяснять, что женские праздники нужно справить. Сейчас мне уже звонят некоторые и говорят, что приедут полечиться после 23 февраля, потому что надо справить, — заявил Казанцев.

Среди лёгких алкогольных напитков он отметил белые сухие вина, так как «всё остальное приводит к головной боли».

Ни в коем случае нельзя смешивать их с газировкой, так как она ускоряет всасывание алкоголя, опьянение наступает гораздо быстрее, — подытожил врач.

Ранее парапсихолог Галина Янко рассказала про мужские имена, обладатели которых могут иметь склонность к алкоголизму. Среди них имена Денис, Анатолий, Сергей, Даниил, Виктор и Вадим. Имя Денис, по словам Янко, связано с древнегреческим богом Дионисом, который символизирует плодородие и виноделие. Несмотря на это, у божества есть и другие значения, например, любовь к праздному образу жизни. Парапсихолог поясняет, что обладатели этого имени постоянно впадают в крайности: то уходят в запой, то вообще не пьют.

Специалист отмечает, что мужчины с именем Анатолий с ранних лет проявляют пристрастие к алкоголю, с возрастом оно лишь усиливается. При этом Сергеи с помощью алкоголя заглушают душевную боль.