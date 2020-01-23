https://static.news.ru/photo/b6163b9a-3e88-11ea-b46e-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Прямое авиасообщение между Москвой и китайским городом Ухань временно отменено из-за вспышки опасной пневмонии. Новый тип коронавируса зародился именно в этом городе. Обычно самолёты следуют туда по маршруту Москва — Ухань — Гуанчжоу.

Об отмене рейсов сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Днём ранее авиаперевозчик China Southern решил не делать промежуточных пересадок, самолёты, вылетавшие из Шереметьево сразу прибывали в Байюн.

Чтобы остановить распространение смертельного вируса, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где остановлено даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры, сообщают китайские СМИ.

Власти города рассматривают вопрос о срочном выделении одной из имеющихся больниц или возведении новой специально для больных новым типом пневмонии.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число инфицированных по состоянию на 00:00 часов 24 января достигло 830 человек,117 из них в тяжёлом состоянии. Вирус уже унёс жизни 25 пациентов.

Первые заболевшие говорили, что им стало плохо после посещения местного рынка морепродуктов в городе Ухань. Позже новые пациенты заявляли, что не посещали этих мест. В итоге выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду.

Эксперты 7 января установили, что возбудителем заболевания стал вирус — 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, пришли к выводу китайские учёные. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек, писал NEWS.ru.