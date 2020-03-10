Учёные из США провели успешные клинические испытания противоэпилептического препарата габапентина для лечения людей, страдающих алкоголизмом.
Во время испытаний, длившихся в течение четырёх месяцев, выяснилось, что 27% добровольцев из экспериментальной группы смогли продержаться без запойных дней, в группе плацебо этот показатель был равен 9%. А число людей, которые отказались от употребления спиртных напитков во время приёма габапентина, было выше на 13,8%,
Наибольшая эффективность препарата проявилась в группе людей с тяжёлой формой алкогольного абстинентного синдрома, который проявляется на последних стадиях алкоголизма. Кроме тошноты, головных болей и депрессивного состояния синдром характеризуется тремором конечностей, головокружением, потливостью, тахикардией.
Ранее NEWS.ru писал, что российские суды могут получить право направлять на принудительное лечение от алкоголизма лиц, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии опьянения.
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