https://static.news.ru/photo/0c68a90a-62f7-11ea-84ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTO/M. Begsteiger/Global Look Press

Учёные из США провели успешные клинические испытания противоэпилептического препарата габапентина для лечения людей, страдающих алкоголизмом.

Во время испытаний, длившихся в течение четырёх месяцев, выяснилось, что 27% добровольцев из экспериментальной группы смогли продержаться без запойных дней, в группе плацебо этот показатель был равен 9%. А число людей, которые отказались от употребления спиртных напитков во время приёма габапентина, было выше на 13,8%, передаёт JAMA Internal Medicine.

Наибольшая эффективность препарата проявилась в группе людей с тяжёлой формой алкогольного абстинентного синдрома, который проявляется на последних стадиях алкоголизма. Кроме тошноты, головных болей и депрессивного состояния синдром характеризуется тремором конечностей, головокружением, потливостью, тахикардией.

Ранее NEWS.ru писал, что российские суды могут получить право направлять на принудительное лечение от алкоголизма лиц, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии опьянения.