Врачи освоили новую технологию протезирования зубов больным ВИЧ и диабетом

https://static.news.ru/photo/15659d12-5f2a-11eb-8aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские врачи освоили новую технологию, которая позволяет в течение трёх дней восстановить жевательную функцию у пациентов, больных ВИЧ, диабетом, гепатитами А, В и С. Такими болезнями страдает каждый восьмой пациент, которому необходимо протезирование зубов, сообщила NEWS.ru руководитель стоматологического центра Ольга Селезнева.

Как правило, ротовая полость у таких больных находится в плачевном состоянии. Половина зубов отсутствует, дёсны кровоточат, полноценно пережевать пищу они не могут. В большинстве медицинских учреждений им отказывают в помощи, — сообщила она.

Главная проблема — у пациентов с серьёзными недугами снижен иммунитет. Зубные протезы не приживаются, кровоточат и вызывают дискомфорт, объяснила Селезнева. Даже те, кто ставит импланты, не могут их долго носить.

Классическая имплантация проходит в два этапа. Зуб удаляют, через пару-тройку недель устанавливают имплант. Весь процесс вместе с периодами реабилитации может длиться до полугода.

При одномоментной имплантации, которую сейчас проводят российские специалисты, искусственный корень устанавливается сразу после удаления зуба в освободившуюся лунку. Врач не создаёт углубление в кости для внедрения титанового корня. Такой малотравматичный способ идеально подходит для тяжёлых больных. Они быстро восстанавливаются и могут есть любую пищу.

Ранее NEWS.ru писал, что в России ежегодно выявляют около 500 тысяч злокачественных новообразований. Из них 10–15 тысяч — это опухоли ротовой полости, то есть 2–3% от общего числа, сообщил в беседе с NEWS.ru профессор РАН, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи врач-онколог Али Мудунов. По словам эксперта, у мужчин этот вид рака встречается в 4–5 раз чаще, чем у женщин.