По результатам недавнего социологического исследования, более 72% россиян не берут больничный при симптомах ОРВИ и продолжают ходить на работу. Участковый врач-терапевт Анна Землянухина, подтверждает тревожную статистику. Более половины её пациентов не открывают лист нетрудоспособности. Они продолжают ходить на службу с температурой, насморком и кашлем.

Врачи говорят: несоблюдение постельного режима в первые 2-3 дня после начала простуды грозит осложнениями. Самые распространенные из них — бронхит, пневмония, гайморит, отит, пиелонефрит (воспаление почек — News.ru) и цистит (воспаление мочевого пузыря — News.ru).

Вероятность присоединения тяжелого заболевания увеличивается, если пациент не высыпается, плохо питается, находится на холоде. Все это способствует снижению иммунитета.

Человек рискует надолго выпасть из рабочего процесса или стать инвалидом. Иногда запущенная простуда может даже нести угрозу жизни заболевшего.

У меня был пациент, парень 25 лет, программист. Заболел стандартным ОРВИ — насморк, першение в горле, кашель, небольшая температура. Два недели ходил в таком состоянии на работу. Сделали рентген, а у него абсцесс легкого развился (гнойно-деструктивный процесс в легких— News.ru). Пациента пришлось госпитализировать и долго лечить. Альбина Стрельченко участковый врач-терапевт

Также участковый врач рассказала историю своей коллеги, которая ходила по вызовам с высокой температурой и кашлем. Болезнь спровоцировала воспаление коленного сустава.

Инфекция «ищет» слабое место в организме. Рвется там, где тонко. Если у человека слабые почки, осложнения возникнут в них. Если уязвимые суставы, они начнут болеть в первую очередь, говорит Стрельченко.

Стремление работать, игнорируя собственное здоровье, иногда может стоить жизни. Землянухина рассказала News.ru историю своего пациента, который скончался в самом расцвете сил.

Мужчина 45 лет заболел ОРВИ и долго игнорировал своё состояние. А работал он на стройке, на холоде. В результате у него развилась пневмония. От госпитализации он отказался. Через сутки мне сообщили, что он скоропостижно скончался у себя дома. Анна Землянухина врач-терапевт

Участковые врачи говорят, основная причина отказа многих брать больничный — сложность в его оформлении. Не все готовы ехать в поликлинику и стоять там в очереди. По данным опроса сайта Superjob, более 35% работодателей не разрешают больным сотрудникам пропускать работу без оформления листа нетрудоспособности.

Врачи утверждают, что самая гуманная практика существует во многих частных компаниях, где допускается отсутствие человека на рабочем месте несколько дней без оформления больничного или работа из дома.

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Люди, которые ходят на работу больными, часто вредят не только себе, но и окружающим. Защитить себя от инфекции, которую распространяет коллега, практически невозможно. Снизит вероятность заразиться может мытьё рук, раздельная посуда, и ношение здоровым человеком медицинской маски, констатирует Стрельченко.