https://static.news.ru/photo/9ee0fdda-5377-11ea-8a82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

При отсутствии у человека узкого ряда острых и хронических заболеваний, употребление энергетических напитков в разумных количествах не принесёт ему вреда, заявил диетолог и специалист по лечению пищевой зависимости Иван Алименко.

По мнению доктора, информация о тяжких последствиях для любителей бодрящей газировки, которой много в Интернете — просто страшилки. Энергетики действительно поднимают кислотность желудочного сока, вызывают реакцию поджелудочной железы, но для здорового человека это не страшно, рассказал Алименко радио Sputnik.

Если не пить вёдрами, то ничего страшного и не будет. Если у вас есть свои узкие хронические заболевания, то там и чрезмерное употребление воды может оказаться вредным, — считает диетолог.

Однако эксперт напомнил о содержащемся в таких напитках сахаре, который опасен для больных диабетом. Как правило, в энергетиках содержится полторы чайные ложки натурального подсластителя на каждые 100 граммов напитка.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Мосгордумы Елена Самышина высказалась против того, чтобы магазины выставляли у касс безалкогольные энергетические напитки. Она отметила, что ранее столичные парламентарии приняли запрет на реализацию алкоэнергетиков. Однако не содержащие этилового спирта тонизирующие напитки также вредны для здоровья, пояснила депутат.