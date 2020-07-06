Проктолог предупредила об опасности разных методик «выведения шлаков»

https://static.news.ru/photo/7c3866a6-bfec-11ea-b131-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Различные методики очистки печени и желудочно-кишечного тракта, некоторые диеты, приём «очищающих» лекарств чреваты временным улучшением самочувствия и серьёзными проблемами со здоровьем после, рассказала врач-проктолог и онколог Елена Смирнова.

В частности, к таким методикам очищения организма относятся регулярные клизмы с содой, кофейные клизмы, приём слабительных средств и диуретиков (мочегонных препаратов), гидроколонотерапия (промывание кишечника большим объёмом воды), пояснила врач.

Делать клизмы и гидроколонотерапию, а также принимать какие-либо препараты без назначения врача нельзя, предупредила Смирнова. Промывания и слабительные смывают микрофлору кишечника, а значит мешают ему работать — всасывать воду и минеральные вещества, переваривать пищу. Гидроколонотерапия оказывает ещё более сильное воздействие на внутренние органы. После клизм и слабительных снижается перистальтика кишечника, появляется зависимость от «помощи» извне. Мочегонные же средства вымывают из организма минералы — кальций, калий, магний, натрий, что, в первую очередь, негативно влияет на нервную систему. Некоторые люди заявляют, что после подобных процедур чувствуют себя легче и лучше, но это временный эффект, объяснила врач.

Знайте, что есть много причин и факторов, запускающих заболевания (вирусные, генетические, аутоиммунные...), но причины «накопление шлаков» среди них нет. Поэтому, я против всяких «чисток»! Хотите альтернативу «очищению от шлаков»? Это правильное питание с достаточным количеством овощей и фруктов, плюс качественный белок — постное мясо и рыба. И если, несмотря на хорошее питание, беспокоят запоры — искать причину у врача. Точка, — обратилась проктолог к своим подписчикам в Instagram.

Как писал NEWS.ru ранее, боль в области пупка при надавливании на него может свидетельствовать о серьёзных проблемах в организме. Они могут обернуться внутренними кровотечениями, поэтому важно своевременно обратиться к врачу, предупредила онколог Елена Смирнова. Речь идёт об образовании так называемых дивертикул Меккеля — это выпячивание в конце тонкого кишечника.