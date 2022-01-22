Проклова рассказала о своём состоянии после инсульта

Актриса Елена Проклова, перенёсшая инсульт, рассказала РИА Новости, что её состояние улучшается. Артистка добавила, что её перевели из больницы в реабилитационный центр и теперь ей необходимо делать очень много физических упражнений.

Спасибо, получше. Перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью, — рассказала она.

Проклова предположила, что ей придётся пробыть в медучреждении до конца месяца, а далее её ожидает долгий восстановительный процесс на дому.

Дальше — повторное исследование… В общем, требует внимания к себе эта проблема, — подытожила она.

10 января стало известно, что Проклова была госпитализирована в московскую больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга выявило инсульт, после чего актрису экстренно перевели в реанимационное отделение.

Елена Проклова — заслуженная артистка РСФСР. Родилась в Москве 2 cентября 1953 года. Дебютировала в кино в возрасте 12 лет в картине «Звонят, откройте дверь». Получила всесоюзную известность поcле выхода картины «Мимино» Георгия Данелии. Снималась в картинах «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Поздняя любовь», «Единcтвенная...», «Жёлтый карлик» и других.