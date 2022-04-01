Производство лекарства для щитовидной железы запустят в Новосибирске
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:15, 01 апреля 2022
Фото: Julia Pfeifer, via imago-images.de/Global Look Press
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Новосибирская фармацевтическая компания Renewal запустит производство L-тироксина для лечения щитовидной железы в апреле 2022 года, сообщает «Сиб.фм». Исполнительный директор компании Владимир Гречкин пообещал закрыть потребность всей России в этом препарате.
Технически имеющихся мощностей достаточно, чтобы на 100% закрыть потребность в данных лекарственных препаратах у всех пациентов страны. Мы в настоящий момент работаем над тем, чтобы компенсировать низкую представленность лекарственного препарата в аптеках РФ, и будем выпускать столько упаковок продукции, сколько потребуется заказчикам, — сказал он.
На первой стадии производства выпустят более 200 тысяч упаковок L-тироксина. Производственно-исследовательский комплекс Renewal находится в Новосибирской области.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что у Владимира Путина может быть рак щитовидной железы. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак со ссылкой на беседу журналиста Алексея Полоротова и представителя Кремля для издания «Осторожно: media». В ответ на вопрос, болен ли Владимир Путин онкологией и делали ли ему какие-то операции, Песков заявил, что эти утверждения — «выдумки и неправда».