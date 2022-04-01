Производство лекарства для щитовидной железы запустят в Новосибирске

Фото: Julia Pfeifer, via imago-images.de/Global Look Press

Интеллектуально активные люди лучше защищены от развития деменции, сообщил невролог Юрий Андрусов изданию «Слово и Дело». Чем больше человек занимался интеллектуальной работой, тем лучше он будет сопротивляться заболеванию.

Совершенно однозначно замечено, что чем более психически активным, чем более интеллектуальным, эрудированным человек был в течение жизни, до начала каких-то нарушений, тем медленнее у него прогрессирует процесс заболевания. У такого...