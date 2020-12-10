Производитель вакцины «Урал» оценил её эффективность против COVID

https://static.news.ru/photo/b115da8c-3b0e-11eb-a76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Генетический препарат для вакцинации от коронавируса «Урал» учитывает возможность вируса эволюционировать и будет эффективен против любых его модификаций. Об этом рассказал председатель совета директоров производителя препарата ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров.

В четверг он в онлайн-режиме пообщался с депутатом думы Екатеринбурга Тимофеем Жуковым и отметил, что прививка будет гипоаллергенной.

Вакцина наша разрабатывается таким образом, что она будет эффективна против любых разновидностей COVID, которые, возможно, будут возникать. Она учитывает эволюционный процесс вируса, то есть она сконструирована таким особым образом. Это новая совершенно технология, это инновационная вакцина, — сказал Петров, которого цитирует РИА Новости.

«Урал» разработан методом генетической инженерии с использованием рекомбинантной ДНК. Это означает, что для её создания не нужен патоген и другие компоненты коронавируса. Сейчас препарат проходит доклинические испытания на мышах, после чего «Медсинтез» выйдет на клинические испытания.

По словам Петрова, эту вакцину можно будет перевозить при температуре +2–8 градусов в жидком виде. Благодаря этой возможности препарат можно поставлять на Ближний Восток и в Южную Америку, откуда уже поступили заявки на закупку.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Прививки препарата «Спутник V» начнут делать во всех регионах России до конца недели. Процесс вакцинации должен быть организован таким образом, чтобы он не прерывался на новогодние праздники.

На сегодняшний день вакцина от коронавируса доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций, а также городских социальных служб. Прививка не положена людям старше 60 лет, беременным и кормящим матерям, а также тем, кто делал другие прививки за последние 30 дней, в том числе от гриппа.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие дни будет принято решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавируса. Градоначальник также пообещал подумать о преференциях для привитых от COVID-19 горожан.