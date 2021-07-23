Производитель рассказал о преимуществах экспресс-тестов на антиген к ковиду

Несколько месяцев назад в России зарегистрировали экспресс-тесты на антиген к коронавирусу PBCheck. Об их преимуществах перед стандартными ПЦР-тестами телеканалу «360» рассказал генеральный директор компании-производителя Dilos Евгений Никитин.

Антигенный тест PBCheck реагирует даже на небольшие частички вирусов. Один из плюсов такой процедуры — соскоб берут один раз из носа. При этом результат можно получить уже через 15–30 минут, а его точность достигает 95%.

Такие экспресс-тесты выявляют вирусные частицы сразу после того, как они попали на слизистые. Поэтому если человек вступал в контакт с тем, у кого есть признаки острой респираторной инфекции, то на этой стадии лучше сделать тест, — сказал Никитин.

По его словам, человек, который подозревает у себя заражение коронавирусом, может провести тестирование самостоятельно без помощи медперсонала. Это очень удобно, когда состояние не позволяет дойти до больницы.

Никитин рассказал, что экспресс-тесты PBCheck заказывают частные клиники, организации и обычные люди.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» перестал допускать пилотов и бортпроводников к полётам без отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации. Такое решение содержится в листах оперативной информации для экипажей. Тестирование будет проводиться во время предполётного осмотра.