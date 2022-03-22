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Производитель рассказал, что ждёт российский рынок лекарств

Представитель фармкомпании Михаил Колчевский рассказал, что ждёт российский рынок лекарств
14:56, 22 марта 2022
Производитель рассказал, что ждёт российский рынок лекарств Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Нехватки медикаментов на рынке РФ не ожидается, однако нынешняя ситуация приведёт к подорожанию как импортных, так и отечественных лекарств. Об этом сообщил коммерческий директор компании «ФармаМед» Михаил Колчевский, передаёт телеканал «360». По его словам, в последние недели граждане, особенно с хроническими заболеваниями, стали активно скупать необходимые им препараты и причина связана даже не ростом цен, а с паникой из-за возможных перебоев поставок жизненно важных лекарств. Никаких сбоев сейчас не наблюдается. 

Никакого дефицита не предвидится, для этого нет оснований. Есть большие запасы на складах, у дистрибьюторов и фармкомпаний. И поставки, в общем-то, идут. Проблемы есть с логистикой лекарств, которые производятся в США, но их доля небольшая на отечественном рынке, — подчеркнул Колчевский.

Возможное подорожание отечественных препаратов, по словам эксперта, будет связано с закупкой компонентов для их производства за рубежом.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что инсулина в российских аптеках более чем достаточно. Отечественные производители могут выпустить препарата вдвое больше реальных потребностей диабетиков. По его словам, нынешняя нехватка инсулина связана лишь с ажиотажным спросом.

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