Производитель рассказал, что ждёт российский рынок лекарств

Нехватки медикаментов на рынке РФ не ожидается, однако нынешняя ситуация приведёт к подорожанию как импортных, так и отечественных лекарств. Об этом сообщил коммерческий директор компании «ФармаМед» Михаил Колчевский, передаёт телеканал «360». По его словам, в последние недели граждане, особенно с хроническими заболеваниями, стали активно скупать необходимые им препараты и причина связана даже не ростом цен, а с паникой из-за возможных перебоев поставок жизненно важных лекарств. Никаких сбоев сейчас не наблюдается.

Никакого дефицита не предвидится, для этого нет оснований. Есть большие запасы на складах, у дистрибьюторов и фармкомпаний. И поставки, в общем-то, идут. Проблемы есть с логистикой лекарств, которые производятся в США, но их доля небольшая на отечественном рынке, — подчеркнул Колчевский.

Возможное подорожание отечественных препаратов, по словам эксперта, будет связано с закупкой компонентов для их производства за рубежом.