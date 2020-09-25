Производитель «Авифавира» указал на отсутствие побочных эффектов

https://static.news.ru/photo/1f9da224-ff45-11ea-a74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Рудаков/РИА Новости

Производитель препарата «Авифавир» для лечения COVID-19 боялся возникновения серьёзных побочных эффектов от лекарства, но после проверки более чем на тысяче пациентов их не было выявлено. Об этом 25 сентября заявил глава компании «ХимРар» Андрей Иващенко.

Мы не наблюдаем никаких новых побочных явлений. Очень боялись этого, потому что концентрация действующего вещества большая — в первый день надо выпить довольно большую дозу, в зависимости от веса человека, — сообщил руководитель предприятия в интервью «России 24».

По его словам, молекула действующего вещества — фавипиравира — выглядит просто, но схема её синтеза — это «десятистадийный синтез».

Иващенко подчеркнул, что в «ХимРар» разработали такую субстанцию, которая чище, чем у оригинального препарата, поскольку в России существуют повышенные требования по чистоте и концентрации вещества.

Мы и готовую лекарственную форму сделали по-новому. Она уникальная — повышает биодоступность данной молекулы, что делает её более эффективной и менее токсичной, — сказал глава компании.

Он подчеркнул, что включение «Авифавир» в перечень жизненно важных лекарственных препаратов — это логическое событие. Иващенко также отметил, что, как и в отношении всех ЖВЛП, цена на лекарство должна регулироваться государством.

В настоящее время одобрение Минздрава РФ для лечения COVID-19 получили три отечественных препарата — «Арепливир», «Авифавир» и «Коронавир». Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.

Ранее стало известно, что «Коронавир» будет стоить в российских аптеках 11 550 рублей за 50 таблеток в упаковке, «Арепливир» появился в аптеках за 12 320 рублей, в одной упаковке 40 таблеток, а цена «Авифавира» составит 8 тысяч рублей.

Скоро в России могут появиться и другие препараты от коронавируса. Клинические испытания лекарства «Левилимаб» российской компании «Биокад» пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что препарат действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19. Изначально «Левилимаб» был разработан для лечения ревматоидного артрита, но позднее доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу, писал NEWS.ru.