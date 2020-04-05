Профессор сообщил, что COVID-19 на последней стадии затрагивает все органы

https://static.news.ru/photo/e9964f0e-7719-11ea-a148-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирусная инфекция нового типа на последней стадии заболевания затрагивает не только лёгкие, но и остальные органы человека. Об этом в разговоре с российскими журналистами сообщил заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто I, профессор университета «Сапиенца» Клаудио Мастроянни.

По словам доктора, критические ухудшения можно предупредить. Для этого необходимо провести своевременную и углублённую диагностику.

Как отметил Мастроянни, в основном, говоря о вызываемых COVID-19 заболеваниях, врачи имеют в виду пневмонию. Однако под воздействием вируса на микроциркулярном уровне происходит целый ряд воспалительных процессов, из-за чего инфекция и затрагивает все органы в организме человека. Этот аспект, говорит эксперт, стоит подробнее изучить.

В отделении профессора Мастроянни в настоящий момент на лечении состоят 180 человек. Доктор в процессе работы заметил некоторые особенности коронавируса.

Есть семьи, в которых есть заражённые, но не все члены заразились. Всё это ещё предстоит изучить специалистам. Например, ещё одна странность в том, что пока, похоже, женщины меньше подвержены заражению. Потом мы пока не выявили ни одного заражения среди людей с ВИЧ, — цитирует профессора ТАСС.

По данным на 5 апреля, в мире коронавирусом заразились более 1,2 млн человек, погибли от инфекции — более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели. В России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, в настоящее время примерно 20% жителей Италии могут быть заражены коронавирусной инфекцией нового типа. Такое предположение сделал советник министра здравоохранения европейской страны и представитель государства в ВОЗ Вальтер Риччарди.