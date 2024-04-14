Профессор репродуктологии дала женщинам три совета по достижению оргазма

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Женщинам, особенно тем, кто пережил менопаузу, необходимо чаще заниматься мастурбацией для того, чтобы улучшить свое здоровье и вернуть приятные ощущения во время секса, утверждает профессор репродуктологии в Университетском колледже Лондона Джойс Харпер в колонке для портала Daily Mail. Она посоветовала женщинам обратить внимание на секс-игрушки, чаще использовать смазку и открыто обсуждать с партнером интимную жизнь.

Харпер объяснила, что клитор является органом, который может стать менее чувствительным с возрастом из-за уменьшения притока крови к нервным окончаниям. По ее словам, это может привести к его легкой атрофии и уменьшению удовольствия от секса. Чтобы не допустить этого, она посоветовала использовать секс-игрушки для достижения оргазма. Специалист подчеркнула, что это поможет улучшить здоровье влагалища и вульвы, уменьшить стресс, улучшить сон и общее самочувствие.

Удивительно, но чем чаще женщина испытывает оргазм, тем легче ей его достичь. Если вы новичок в использовании вибраторов или не хотите ничего вводить во влагалище, начните с устройства в виде пули. Они должны быть сделаны из силикона, стекла или металла, но не из желе, латекса или резины, которые могут вызвать молочницу, — отметила она.

Также Харпер отметила, что женщины с возрастом начинают испытывать проблемы с выделением естественной смазки. Это происходит вследствие снижения уровня полового гормона эстрогена в организме. Такой процесс может привести к уточнению тканей влагалища и вагинальной атрофии. В этом случае помогут смазка и препараты с содержанием эстрогена.

Кроме того, Харпер посоветовала открыто обсуждать проблемы в интимной жизни с партнером. По ее словам, это поможет найти новые пути получения удовольствия в паре.

Продюсер контента на платформе аудиоэротики Джейми Белл ранее сообщил, что мастурбация на удаленке в рабочее время помогает концентрации. По его словам, у людей сложный график, а дома тихо, никого нет, есть время «для себя». Поводом для размышлений стали данные опроса, по которым британцы предпочитают смотреть порно с 09:00 до 17:29.