Профессор рассказал, когда коронавирус станет «мирным»

https://static.news.ru/photo/1212564c-1df7-11eb-8fee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, когда коронавирусная инфекция перестанет представлять большую опасность для населения.

Пройдёт от года до трёх лет, и вирус станет мирным, — цитирует «Парламентская газета» эксперта.

По его словам, новая мутация вируса, которая сделала его более заразным, в то же время спровоцировала ослабление патогенных свойств возбудителя COVID-19.

Профессор уверен, что это уменьшит летальность от вируса.

Новый вид коронавируса, активно распространяющийся в Европе, приводит к смертности в 0,5% случаев, тогда как от предыдущего штамма умирало 10–15% пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили новые мутации коронавируса, которые делают его ещё более заразным. Они изучили распространение мутации D614G, которая в начале пандемии фиксировалась только у 71% заболевших в Хьюстоне. Во время второй волны её нашли уже у 99,9% местных жителей.