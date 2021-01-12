Профессор рассказал, как бороться с новым штаммом коронавируса

https://static.news.ru/photo/c7894f82-54c8-11eb-8ede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Созданные вакцины и ранее приобретённый иммунитет после коронавируса, скорее всего, будут работать против новых штаммов COVID-19. Об этом заявил профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

Имеющиеся данные позволяют осторожно говорить, что иммунитет, который был натренирован на предыдущие варианты, останется и к этому новому варианту. Неважно, был этот иммунитет выработан в результате вакцинации или в результате заболевания, — цитирует РИА Новости учёного.

Эксперт добавил, что случаи повторного заражения коронавирусом чрезвычайно редки, а появление нового штамма COVID-19 на это никак не повлияет.

Базыкин уточнил, что основная опасность нового штамма состоит в большей заразности вируса, а также в том, что им начнут заражаться люди, которые ещё не болели коронавирусом.

Ранее стало известно, что специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выделили образец британского штамма коронавируса и приступили к его изучению. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В Россию новый штамм COVID-19 привёз россиянин, который вернулся из Великобритании.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что обнаруженный в Великобритании штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран, в том числе Россия, временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством, писал NEWS.ru.