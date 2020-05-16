Профессор предупредил о риске появления фобий после самоизоляции

https://static.news.ru/photo/73856d62-9740-11ea-a357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

После отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, части населения потребуется помощь психологов для возращения к нормальной жизни, считает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев.

Принудительная самоизоляция является сильным стрессом и может повлечь за собой психотравму. Определённый процент людей ощутит последствия пандемии сильнее прочих: у них может появиться страх выйти из дома или посетить общественное место в связи с риском заражения. Такое состояние необходимо будет преодолеть, возможно, с применением медикаментов, рассказал врач ТАСС.

В любом случае, судя по опыту других стран, можно уже понять, что скорого окончания пандемии не будет. Новые волны коронавирусной инфекции возможны. Навыки социального дистанцирования и санитарии, безусловно, ещё потребуются. Так что это в известной мере хорошо, что люди не вернутся сразу к старым привычкам, — считает Бубееев.

Тем не менее, большинство людей перенесёт отмену изоляции достаточно легко и справится с её психологическими последствиями в течение нескольких дней.

Есть некая аналогия с тем, как мы выходим на работу после длинного отпуска. Когда вы были в долгом походе или в экзотических странах, уходит около недели, чтобы выйти на оптимальный рабочий уровень. Здесь будет примерно так же, — предполагает профессор.

Врач посоветовал перед выходом из самоизоляции и во время выхода уделить внимание общеукрепляющий процедурам: бывать на свежем воздухе и разнообразно питаться, делать направленные на релаксацию упражнения.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая и актриса Юлия Высоцкая призналась, что тоже испытывает приступы страха и паники во время самоизоляции и пытается бороться с ними при помощи юмора.