Профессор Покровский рассказал, когда ВИЧ-инфекция может стать излечимой

Создать эффективную вакцину от ВИЧ-инфекции не удаётся на протяжении 30 лет, так как при данном недуге не формируется приобретённый иммунитет, как при кори и оспе, рассказал NEWS.ru заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Вадим Покровский. Он подчеркнул, что ВИЧ внедряется в ДНК клетки заражённого человека, поэтому его не достигают современные лекарства. Однако исследователь не исключил, что в этом десятилетии ВИЧ-инфекцию научатся полностью излечивать. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Когда их (антиретровирусные препараты. — NEWS.ru) отменяют, ген ВИЧ начинает продуцировать свои новые частицы. Хотя не привели к полному успеху попытки создать вакцины, предупреждающие заражение ВИЧ. В то же время доказано, что заражение ВИЧ можно предотвратить приёмом антиретровирусных препаратов, что назвали «доконтактной профилактикой», — добавил Покровский.

Кроме того, как отметил академик РАН, современная наука дошла до клинических испытаний совершенно новых препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, отличающихся по своему действию и условно относящихся к «геннотерапевтическим». По его словам, данные технологии позволят «достать» ВИЧ в гене клеток и полностью излечивать ВИЧ-инфекцию.

Один из методов, который исследуется, — это уничтожение вируса путём его активации. То есть сначала нужно активировать вирус, который находится в скрытой форме, и потом убить его препаратами. Но пока это не получается сделать. Другая идея заключается в том, чтобы достать вирус прямо в геноме, это так называемая генная терапия, — рассказал Покровский.

Профессор также напомнил про эксперимент с использованием против ВИЧ-инфекции генетической устойчивости к вирусу части людей — пересадке данного гена гражданам с ВИЧ.

Такой эксперимент провели [в 2007-м]. Первый человек, считающийся излечившимся от ВИЧ-инфекции, «берлинский пациент» [Тимоти Браун], во время лечения от лейкоза и пересадки костного мозга получил стволовые клетки донора, генетически невосприимчивого к ВИЧ. До этой операции он жил с ВИЧ около 12 лет. После процедуры мужчина полностью излечился от ВИЧ, — отметил Покровский.

Академик добавил, что такой метод лечения невозможно масштабировать и вылечить пересадкой донорского костного мозга 40 млн человек в мире с ВИЧ. По его словам, ситуация с ВИЧ в РФ неблагоприятная — число заражённых, как и смертей, растёт, а охват ВИЧ-положительных граждан здравоохранением увеличивается медленно.

Нужно не просто увеличивать финансирование закупок для лечения уже больных, но радикально менять подходы к предупреждению новых случаев: вводить половое просвещение в школах, обучать безопасному поведению взрослых, снижать цены на презервативы, внедрять программы уменьшения ущерба от потребления инъекционных наркотиков, как это делается в странах Европы, — считает Покровский.

Ранее пресс-служба Росстата предоставила NEWS.ru сведения о заболеваемости населения ВИЧ по субъектам Российской Федерации за январь — сентябрь 2021 года. Кемеровская область стала абсолютным лидером по количеству заражённых — 130,7 человека на 100 тысяч населения.