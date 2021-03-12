Профессор назвал вирусы, вызывающие рак

https://static.news.ru/photo/3c3c8744-83b9-11eb-94f2-96000091f725_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Онкологические заболевания при определённых обстоятельствах могут быть вызваны семью вирусами, заявил доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина Владимир Гурцевич.

Часто это наши естественные сожители, они присутствуют в организмах большинства людей. Как правило, человек сосуществует с ними всю жизнь и никаких злокачественных заболеваний они не вызывают, — отметил профессор в интервью «АиФ».

Гурцевич назвал вирусы, которые при определённых условиях способны вызвать конкретные виды смертельных заболеваний: вирус гепатита B (рак печени); вирус гепатита С (рак печени); вирус Эпштейна-Барр — лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы (рак носоглотки); вирусы папилломы человека (рак шейки матки, рта, глотки); вирус герпеса человека 8-го типа (саркома Капоши, некоторые лимфомы); Т-лимфотропный вирус человека (Т-клеточный лейкоз, Т-клеточная лимфома); полиомавирус клеток Меркеля (саркома Меркеля).

Возникновение злокачественной опухоли происходит, как правило, не сразу после заражения вирусом, подчеркнул профессор. Этому предшествует долгий латентный период, который может длиться от 3–5 до 15–20 лет, указал Гурцевич.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наследственность, дурные привычки, неправильные питание и образ жизни являются главными факторами, способствующими появлению раковых опухолей. Об этом рассказал заместитель главврача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев. Что касается наследственности, то здесь не должно успокаивать отсутствие заболевания у предков: «генетические поломки» могут не проявиться у родителей, но передаться детям.