Профессор МГУ назвал отличие коронавируса от смертельной «болезни X»

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Доктор биологических наук и профессор Московского государственного университета Алексей Аграновский прокомментировал данные о том, что в Конго были найдены признаки распространения смертельно опасной для людей «болезни Х».

По словам эксперта, сейчас нет оснований серьёзно опасаться пандемии новых смертельных болезней. При этом он отметил, что даже отдельные случаи необходимо тщательно изучать.

Говоря о возникновения новых зоонозов — инфекций, которые передаются от животного человеку, Аграновский сказал, что они в основном распространяются не так, как грипп или коронавирус из-за того, что «резервуаром» для них являются именно животные.

Нет же эпидемии бешенства или чумы. Потому что их переносят лисы, суслики и другие грызуны. Это ограничивает болезнь, — цитирует профессора телеканал «Звезда».

Ранее учёный Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эбола, предупредил о возможном появлении смертельно опасной «болезни X». Профессор сделал такое заявление после того, как выявил у одной из пациенток ранние симптомы геморрагической лихорадки. Тесты на Эболу и другие похожие заболевания дали отрицательные результаты.

По мнению Муембе-Тамфума, женщина может стать нулевым пациентом нового заболевания. Болезнь, предполагает учёный, такая же заразная, как коронавирус, но смертность от неё может достигнуть 50–90% от смертности Эболы.

Существование «болезни X» считается только гипотезой, однако Муембе-Тамфум уверен, что человечеству угрожает целый ряд вирусов. Новые патогены, передающиеся от животных к человеку, обязательно появятся, подчеркнул профессор, писал NEWS.ru.