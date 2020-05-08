Проект цифровой реабилитации детей запустили в Москве

https://static.news.ru/photo/864bc800-9124-11ea-91a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Около 400 детей поступили на реабилитацию в онлайн-проект «Дневной стационар 2.0», который стартовал в Москве в целях обеспечения дистанционной помощи несовершеннолетним с особенностями развития.

Проект разработали врачи Научно-практического центра детской психоневрологии для своих юных пациентов. С каждым из них работает команда специалистов, в числе которых неврологи, ортопеды, психологи и логопеды.

Дети занимаются адаптивным спортом, ЛФК, психологическими и логопедическими коррекциями, арт-терапией и танцами. Также они могут поиграть в специальные компьютерные игры, а их родители — воспользоваться тематической онлайн-библиотекой, передаёт mos.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко сообщил, что доктора сняли на видео уроки дыхательной гимнастики для выздоравливающих пациентов с коронавирусом.