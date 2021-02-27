Врач назвал продукты, которые продлевают жизнь

https://static.news.ru/photo/c8b77394-76a5-11eb-8d12-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Bubenik/wikipedia.org

Продлить жизнь помогут такие продукты, как хрен и редька. Они очищают желудочно-кишечный тракт, и в нём не остаётся непереваренной пищи, которая может начать разлагаться. Всё дело в том, что в овощах содержатся вещества, которые вызывают сокращение желчного пузыря и выброс желчи в кишечник. Этот процесс способствует активной работе ЖКТ. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт и диетолог Ольга Бурлакова.

Доказано, что организм человека стареет из-за аутоинтоксикации (самоинтоксикации. — NEWS.ru). Одна из её причин — неполноценное переваривание пищи. Всё дело в том, что в один и тот же приём пищи люди зачастую включают продукты, которые плохо усваиваются вместе: одна пища, к примеру, переваривается два часа, а другая — шесть. По этой причине я рекомендую есть хрен и редьку, которые стимулируют работу ЖКТ, — пояснила Бурлакова.

Ещё один продукт, который помогает продлить молодость, — чеснок. Содержащиеся в нём вещества расширяют стенки сосудов, освобождая их от накопившихся отложений и повышая эластичность. В состав чеснока входит аллицин, который, вступая в реакцию с эритроцитами, образует сероводород. Именно эта реакция помогает расслабить стенки кровеносных сосудов.

Увеличить продолжительность жизни также помогают такие продукты, как огурец, авокадо, зелень, клюква, лимон и брусника. Они поддерживают правильный кислотно-щелочной баланс, что необходимо для нормальной работы организма, протекания биохимических реакций и оптимального функционирования ферментов.

Как ранее писал NEWS.ru, турецкий диетолог Салих Гюрель перечислила продукты, которые оказывают положительное влияние на здоровье кожи. По её словам, важную роль играют витамины E, A и C. Больше всего полезных для кожи веществ содержат морковь, тыквенные семечки, горький шоколад, фундук и красный сладкий перец. Так, в моркови много витамина A, который приносит пользу глазам и коже. Тыквенные семечки являются источником цинка, отвечающего за коллаген и регенерацию клеток.