Проценко рассказал о «побочках» после коронавируса

Пациенты, переболевшие коронавирусом, впоследствии сталкивались с рядом проблем, в том числе и со стороны психики. Об этом сообщил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире программы «Специальный гость с Тиной Канделаки» на RTVI. По его словам, у людей фиксировались раздражительность, упадок сил и подавленность.

По опросам, в основном пациенты ориентировались: быстрая утомляемость, потеря памяти, раздражительность, склонность к депрессии, — сказал Проценко.

Он отметил, что сотрудники госпиталя получили эти данные по результатам опроса пациентов разного возраста. Их опрашивали как в стационаре, так и на дому после выписки.

По мнению Проценко, коронавирус постепенно превращается в сезонное заболевание, а вакцинация от него также станет сезонной, по аналогии с прививкой от гриппа.

Ранее сообщалось, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, рассказали об изменении восприятия цветов. Они отметили, что после болезни цвета в телевизоре и гаджетах кажутся им более яркими и насыщенными.