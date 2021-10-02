Проценко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией не поддаётся прогнозам специалистов. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше, — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли этой осенью волна коронавируса такой же сильной, как в 2020-м.

Ранее федеральный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в России зафиксирован очередной рекорд по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки скончались 890 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составляет 209 918 человек.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал «360», что в России наблюдается рост случаев заболеваемости коронавирусом. По его мнению, это связано с массовыми нарушениями ограничительных мер и с тем, что у людей традиционно в осенний период снижается иммунитет.