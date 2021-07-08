Проценко оценил вероятность новой волны коронавируса

Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко не исключил вероятность ещё одной волны COVID-19 в России. Предотвратить её можно только путём вакцинации, сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Я надеюсь, что следующей волны не будет, потому что вакцинация себя проявит, — отметил врач.

Он также указал на то, что высокий титр антител не относится к противопоказаниям к вакцинации. По словам Проценко, тем, кто переболел коронавирусом, необходимо привиться через полгода после выздоровления.

Специалист добавил, что на любую прививку может быть кратковременная побочная реакция. Он отказался сравнивать между собой отечественные и иностранные вакцины, но подчеркнул, что эффективность и безопасность российских препаратов получила подтверждение за рубежом.

Ранее доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал о вероятности появления суперштамма коронавируса, который потребует новых методов лечения и профилактики. Он подчеркнул, что предотвратить возникновение новой разновидности инфекции может вакцинация.