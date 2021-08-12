Проценко оценил практику медпоезда с бесплатной помощью в Забайкалье

Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко одобрил практику внедрения медицинских поездов в регионах. Об этом сообщает «МК в Чите».

Проценко оценил работу врачей в подвижном составе, где оказывается бесплатная помощь больным. Отмечается, что поезд курсирует по станциям в Забайкалье, сообщили в пресс-службе ЗабЖД.

Для того чтобы получить медицинскую помощь бесплатно, граждане должны предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Известно, что передвижной центр работает в регионе с 2012 года. За время его существования медики на ЗабЖД безвозмездно помогли более чем 10 тысячам жителей отдалённых населённых пунктов.

К концу 2021 года ожидается появление на ЗабЖД 16-метрового медицинского автофургона, в котором будут располагаться восемь кабинетов врачей, тягач с флюорографом и маммографом, микроавтобус для перевозки медиков.

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