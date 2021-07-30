Проценко объяснил, как проявляется «длинный» COVID-19

Утомляемость, раздражительность и панические атаки на протяжении не менее двух месяцев могут быть признаками так называемого длинного COVID-19. Об этом в интервью РБК рассказал главврач московской больницы № 40 Денис Проценко.

По его мнению, о «длинном» COVID следует рассуждать «не с позиции антител, а с позиции пост-COVID» — качества жизни пациентов после перенесённого вируса.

Я для себя long COVID считаю ситуацию, когда люди в течение двух и более месяцев (а пожилые пациенты зачастую и дольше) не могут вернуться к изначальному качеству жизни. Когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, появление панических атак, в том числе и у молодых людей, у которых это не самая частая проблема. Это тот медико-социальный вопрос, который ещё глобально возникнет в популяции, — считает Проценко.

Также медик отметил, что специалистам «удалось это статистически собрать, правильно обработать, разбить по группам». Он добавил, что в ближайшее время на основе собранной информации появится публикация на данную тему.

«Длинным» COVID-19 называют течение коронавирусной инфекции, при котором на протяжении продолжительного времени в крови у пациента не повышается уровень антител IgG, свидетельствующих о высоких защитных свойствах организма, при высоком наличии постоянных антител IgM, вырабатывающихся в момент заболевания или сразу после болезни.

Ранее стало известно, что 31 июля в России выявили 23 807 новых случаев COVID-19 во всех 85 субъектах Федерации. За сутки скончались от заболевания 792 человека, полностью выздоровел 19 771 гражданин.