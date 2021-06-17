Проценко назвал срок действия иммунитета у переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/123c8872-cf7c-11eb-a537-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда переболевшим коронавирусом понадобится вакцинация. Иммунитета хватит на восемь-девять месяцев, заявил он в Instagram.

Я бы задумывался о прививке примерно через 7-8 месяцев после перенесённого заболевания, — сказал медик.

По наблюдениям врача, в это время снижается уровень иммуноглобулинов G и в целом иммунитет к COVID-19.

Ранее сообщалось, что некоторые пациенты с коронавирусом могут болеть после заражения в течение года. Об этом рассказала главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко. По её словам, вирус в организме таких пациентов находится постоянно. Доктора подавляют клиническое течение COVID-19, затем наступает некоторое время ремиссии, после чего болезнь снова даёт о себе знать.