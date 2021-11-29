Пробравшийся ради бабушки в «красную зону» блогер уехал из России

Житель Томска Сергей Самборский, который под видом медработника ухаживал за своей бабушкой в ковидном госпитале, уехал в Грузию, перестав чувствовать себя в безопасности в России. По его словам, «один человек в органах» намекнул, что ему стоит уехать. Об этом он сообщил в разговоре с порталом «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

Самборский уточнил , что не жалеет о выкладывании видео в Интернет, так как благодаря этому «вся Россия узнала, что такой бардак происходит в больницах».

Поживу в свободной стране, где всё для людей, напоследок, прежде чем меня посадят, хотя бы жизнь повидаю, — заявил Самборский.

Ранее стало известно, что житель Томска решил проверить информацию о том, что за его престарелой бабушкой, заболевшей коронавирусом и направленной в МСЧ № 2, плохо ухаживают, не лечат и не меняют подгузники. Внук, переодевшись в спецкостюм врача, вошёл в «красную зону» госпиталя, где обнаружил, что о его родственнице никто не заботится, она лежит с высокой температурой в ненадлежащих гигиенических условиях. Мужчина ухаживал за бабушкой несколько дней и опубликовал видео из больницы, которое затем было передано им в Следственный комитет.

После этого замгубернатора региона Алёна Левко потребовала провести проверку госпиталя. В управлении Росздравнадзора заявили о выявлении в госпитале неких нарушений, не уточнив, в чём они заключались.