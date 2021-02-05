Названа опасность чеснока для человеческого зрения

https://static.news.ru/photo/0eae2ef4-6889-11eb-8212-96000091f725_660.jpg Глеб Ретивых Фото: Adam Ihse/Tt/global Look Press

Чрезмерное употребление чеснока может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом рассказал один из экспертов Sohu.

По его словам, овощ наиболее опасен для людей, у которых имеются проблемы со зрением. Так, из-за входящих в состав чеснока веществ возникают различные побочные эффекты. Например, затуманенность или нечёткость зрения. С чем именно связан такой эффект, эксперт не пояснил.

Это происходит из-за очень длительного употребления чеснока в пищу, поэтому в народе существует двусмысленная поговорка: «Чеснок для здоровья полезен, а для глаз вреден», — пояснил специалист.

Помимо этого, могут проявиться и другие побочные эффекты. К примеру, шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и даже потеря памяти. Являются ли они обратимыми, специалист также не уточнил.

Тем не менее эксперт отметил, что умеренное потребление овоща в пищу, наоборот, улучшает состояние здоровье. Так, чеснок обладает свойством снижать сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что имбирь обладает большим количеством полезных и лечебных свойств и навредить организму при слишком частом его использовании в приготовлении пищи или напитков достаточно сложно, однако даже у такого крайне полезного продукта есть свои противопоказания, считает врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Мария Черняева.