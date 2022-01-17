Признание «Спутника V» Австралией назвали «символической уступкой»

Признание Австралией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является мягкой попыткой сделать России символическую уступку, заявил политолог Богдан Безпалько. Он подчеркнул, что решение Канберры не играет для Москвы особого значения, так как россияне редко посещают Австралию, пишет «Москва 24».

Это очень мягкая попытка сделать символическую уступку относительно России. У нас очень небольшое количество людей летает в Австралию. Это можно считать небольшой победой, но очень условной. Для нас это не имеет никакого значения. Не едут наши квалифицированные рабочие трудиться в Австралию, — заявил Беспалько.

По мнению политолога, признание Австралией «Спутника V» никак не повлияет на аналогичный процесс в Европе и США. Безпалько отметил, что признание российской вакцины на территории Евросоюза или Соединённых Штатов могло бы открыть препарату выход на крупный рынок сбыта. Более того, это открыло бы для привитых «Спутником V» россиян возможность свободного перемещения по большому количеству зарубежных стран.

Ранее в Минздраве Австралии рассказали, что признание «Спутника V» в стране не означает автоматическое открытие границ. В ведомстве отметили, что въезд в Австралию будет разрешён ряду категорий российских граждан.