Из-за привычки грызть ногти у жителя Шотландии воспалился палец, и его срочно положили в отделение неотложной помощи городской больницы Глазго. Врачи настояли на операции, потому что в случае промедления, инфекция могла бы распространиться дальше по руке и привести к летальному исходу.
Как
Как писал NEWS.ru, во время благотворительного матча журналисты заметили, как сыновья Кейт Миддлтон и принца Уильяма грызли ногти. Принцев Джорджа и Луи сфотографировали в поло-клубе Billingbear, расположенном в графстве Беркшир. Эксперты считают, что подобное поведение говорит о стрессовом состоянии. Также подчёркивается, что 50% детей страдают от этой вредной привычки.
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