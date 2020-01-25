https://static.news.ru/photo/ce444a44-3f92-11ea-8180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kozera/imageBROKER.com/Global Look Press

Из-за привычки грызть ногти у жителя Шотландии воспалился палец, и его срочно положили в отделение неотложной помощи городской больницы Глазго. Врачи настояли на операции, потому что в случае промедления, инфекция могла бы распространиться дальше по руке и привести к летальному исходу.

Как сообщает Daily Mail, мужчине полностью удалили ноготь, который, по словам медиков, может уже не восстановиться. Подруга пострадавшего размещала подробности произошедшего вместе с фотографиями в соцсетях с призывами не грызть никогда ногти. Один из комментаторов даже признался, что пугающие снимки воспалённого пальца заставили его забросить эту вредную привычку.

Как писал NEWS.ru, во время благотворительного матча журналисты заметили, как сыновья Кейт Миддлтон и принца Уильяма грызли ногти. Принцев Джорджа и Луи сфотографировали в поло-клубе Billingbear, расположенном в графстве Беркшир. Эксперты считают, что подобное поведение говорит о стрессовом состоянии. Также подчёркивается, что 50% детей страдают от этой вредной привычки.