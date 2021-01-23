Ученый рассказал о влиянии прививки от COVID-19 на репродуктивную функцию

https://static.news.ru/photo/c6f9352a-5cd2-11eb-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация от коронавируса не повлияет на возможность рожать детей. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его мнению, люди, которые сделают прививку, смогут рожать. Этого нельзя сказать о тех, кто не сделает.

Мы знаем, что шоковым органом, который выбирает коронавирус, у разных людей может быть что угодно. У кого-то лёгкие, у кого-то мозг, у кого-то почки, у кого-то репродуктивные органы, — сказал Горелов в эфире телеканала «Доктор».

Он добавил, что согласно всем мировым рекомендациям, после перенесённой коронавирусной инфекции минимум три месяца не желательно беременеть и нельзя быть донором спермы.

Ранее учёные из японского Университета префектуры Киото создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить ситуацию с попаданием патогенов на кожу человека. Исследование показало, что коронавирус нового типа сохраняет активность на поверхности кожного покрова в пять раз дольше, чем вирус гриппа.

Учёные оценивали стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешивая их со слизью из верхних дыхательных путей или с культуральной средой. Выяснилось, что оба патогена теряли активность на коже быстрее, чем на стали, пластике или стекле. Коронавирус в среднем выживал на протяжении 9,04 часа, вирус гриппа — 1,82 часа.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета описали семь проявлений «лёгкого» COVID-19, а также выявили биомаркеры крови, которые позволили контролировать лечение.